OHAL o tarihte kalkıyor!

Başbakan Yıldırım, yarın son KHK'nın yayınlanacağını ve Pazartesi günü OHAL'in kalkacağını söyledi.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 11:58

AA'nın sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, yarın son KHK'ların yayınlanacağını, böylece OHAL'in de tamamlanacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, yarın son KHK'nın yayınlanacağını, orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemelerin de yer alacağını belirtti.

Yeni sistemin ilk kabinesinin Pazartesi günü açıklanacağını belirten Başbakan Yıldırım, OHAL'in böylece tamamlanmış olacağını, Fransa'nın 719 gün olağanüstü hal ile yönetildiğini, bunun terör saldırısı sonrası getirildiğini, darbe kalkışmasına karşı olarak getirilmediğini aktardı.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik konusunda, "Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka."

Yıldırım, askere alma sistemine ilişkin de "Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 15 Temmuz'dan sonra da hızlandı. O bakımdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu değil." dedi.

Çocuk istismarı ve hayvan haklarına konusunda Yıldırım, "Konu içerik olarak çıkaracağımız KHK'ya da uygunsa, burada da değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bu yerel seçimler yapılır, parlamentoda partilerin uzlaşması suretiyle takip eden 2023 seçimleri kasıma alınabilir." dedi.