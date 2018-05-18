OHAL Komisyonu mesleğe iade olan kişileri açıkladı

17 bin başvuruyu sonuçlandıran OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 660 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 11:00

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen 17 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Bu kapsamda, 660 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

108 bin 905 kişi müracaat yaptı

AA'nın haberine göre, bursu kesilen öğrenciler, meslekten ihraç edilenler, rütbeleri alınan askerler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurulara bakan ve 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna bu zamana da kadar 108 bin 905 müracaat yapıldı.

17 bin başvuru sonuçlandı

Başvuruları inceleyen komisyon, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurular hakkında 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Bu kapsamda, bugün itibarıyla 17 bin başvuruyu sonuçlandıran komisyon, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

91 bin 905 başvuru incelenmeye devam ediyor

Başvurulardan 14 bin 350'sini reddeden Komisyon, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı. Ayrıca komisyonda 91 bin 905 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

Alınan kararlar kurumlara bildiriliyor

Alınan kararlar başvuran kişilerin en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Kararların hızlı ulaşmasının sağlanması amacıyla posta yolu tercih edilmiyor. Kabul ve ret kararları, komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.

15 gün içinde görevine yeniden atanıyor

Bu kapsamda başvurusu olumlu olanlar, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanıyor.

İptal davası süreci

Komisyonun ret kararlarına karşı, kararın tebliğ edilmesinden sonra 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

İşlemler nereden takip ediliyor?

Başvuranlar, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabiliyor.