OHAL Komisyonu kararını verdi?

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere yönelik 12 bin başvuru hakkında karar verdi.

Güncellenme 13 Nisan 2018 17:09

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere yönelik 12 bin başvuru hakkında karar verdi. Komisyon, 310 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

Kimler başvuru yaptı?

Komisyonun yaptığı açıklamada, meslekten ihraç edilenler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, bursu kesilen öğrenciler, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurular olmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 660 müracaat yapıldı.

Kaç kişi başvuru yaptı?

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Komisyon, bugün itibarıyla 12 bin başvuru hakkında işlemleri sonuçlandırdı. 310 müracaat için ise mesleğe iadeye hükmetti.

Kaç kişi göreve iade edildi?

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurulardan 9 bin 700'ünü reddederken, bu arada bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı. Komisyon, 96 bin 660 başvurunun incelenmesine ise devam ediyor.

Olumlu cevap alanlar ne yapacak?

Alınan kararlar, başvurucuların son görev yaptıkları yerlere gönderilecek. Bu kapsamda başvuruları kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak.

Ret kararı alanlar ne yapacak?

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabilecek.

Nereden bilgi alabilecekler?

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabilecek.