OHAL Komisyonu açıkladı! Kaç kişi göreve iade oldu?

OHAL Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bugüne kadar yapılan 42 bin başvurudan 3 bini hakkında olumlu karar verilirken 39 bin kişi hakkında olumsuz karar verildi.

Güncellenme 09 Kasım 2018 10:04

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kamunda ihraç olan ve bu kapsamda itiraz edenlerin taleplerini karara bağlamak için kurulan OHAL Komisyonu’ndan yeni bir açıklama geldi. Komisyondan yapılan son dakika açıklamasına göre, bugüne kadar 42 bin kişinin başvurusunun incelendiği, incelenen 42 bin dosyadan 3 bin kişi için ise 'göreve iade' kararı verildiği belirtildi.

Kaç kişi hakkında karar verildi?

OHAL Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlayan komisyon tarafından, 09/11/2018 tarihi itibariyle 3 bin kabul, 39 bin ret olmak üzere toplam 42 bin kişi hakkında karar verildiği ifade edildi.

Kaç kişi başvurdu?

OHAL Komisyonu, 28 Şubat itibarıyla komisyona yapılan başvuruların sayısının 107 bin 76 olduğunu açıklamıştı.