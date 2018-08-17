OHAL Komisyonu, 30 bin başvuru hakkında karar verdi

OHAL Komisyonu, bu güne kadar yapılan başvurulardan 30 bini hakkında karar açıkladı. Buna göre, bin 900 kişi ve kurum hakkında olumlu yönde karar verildi.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 11:15

OHAL Komisyonu, KHK ile bugüne kadar meslekten ihraç olan, kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkındaki 30 bin başvuru hakkında karar verdi. Komisyon, mesleğe kabul ve kapatılan kurum ve kuruluşların açılması yönündeki talebin bin 900’üne olumlu dönüş yaptı.

118 bin 660 kişi müracaat etti

Komisyon yaptığı yazılı açıklamada; meslekten men edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 118 bin 660 müracaat gerçekleştirildiği belirtildi.

Ne zaman karar vermeye başladı?

Komisyon, incelemesi tamamlanan ve sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017’den sonra karar vermeye başladı.

Bu güne kadar ne kadar sonuç açıklandı?

Bu zamana kadar 30 bin başvuru hakkında sonuç açıklayan komisyon, bin 900 müracaatı kabul ederken, bu kararla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.

Kaç kişi hakkında ret kararı verildi?

28 bin 100 başvuru hakkında ret kararı veren komisyon, 88 bin 660 müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.

Kararlar nasıl ulaştırılıyor?

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara hızlı ulaşması için posta yerine komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yaptığı kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

Dava açma hakları bulunuyor

OHAL Komisyonunun ret kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Nereden başvuru yapılıyor?

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

5 Eylül’de sona erecek

Öte yandan, OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı son KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru süresi ise 5 Eylül'de sona erecek.