OHAL kalkarsa ne olur? Hukukçular açıkladı!

Uzmanlar, OHAL'in kalkması durumunda gözaltı sürelerinin eskisi gibi olacağını ve bazı KHK'ların işlevsiz hale geleceğini söyledi.

Güncellenme 28 Haziran 2018 11:37

CEZA hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, OHAL İnceleme Komisyonu'nun ve KHK'ların OHAL'in kalkması durumunda işlevsiz kalacağını, yeniden yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. OHAL'in kaldırılması durumunda avukatlara getirilecek sınırlandırmanın kaldırılacağını ve gözaltı süresini normale döneceğini belirten Şen, ancak adli kontrol ve İçişleri Bakanlığı’nca getirilen pasaport tahditlerinin devam edeceğini söyledi.

OHAL kalkarsa ne olur?

Tedbirlerin kalkmasına rağmen OHAL KHK’ları ile getirilen örneğin kış lastiği uygulaması gibi kalıcı düzenlemelerin ne olacağına dair açıklama yapan Şen, bu konuda iki görüş olduğunu, ilkinin bu kalıcı düzenlemelerin kalacağı yönünde oluğunu, OHAL kalkınca bu tip düzenlemeleri de AYM'nin düzenleyeceğini, kendi görüşünün ise çok dha radikal olduğunu, OHAL döneminde tedbir alınabileceğini ancak, kış lastiği konusunda kalıcı düzenleme yapılamayacağını, Meclis’in bu KHK’ları tasdik etmesinin onları kanun haline getirmeyeceğini, onların yine de OHAL KHK’sı olduğunu, OHAL İnceleme Komisyonu'nun da mutlaka kanunlaştırılması gerektiğini, aksi takdirde işlevini kaybedeceğini, işlevini kaybetmemesi için kanunla yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut yasal düzenlemelere geri mi dönülecek?

20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL’le birlikte hukuk düzeninde meydana gelen değişikliklerin OHAL’in sona ermesiyle birlikle akıbetinin ne olacağının önemli bir konu olduğunu vurgulayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör, öncelikle kanunlarda gözaltı süresi gibi OHAL süresince uygulanacağı belirtilen geçici nitelikteki düzenlemeler OHAL sonrası kendiliğinden ortadan kalkar ve mevcut yasal düzenlemelere geri dönüleceğini söyledi.

Gözaltı süreleri eskisi gibi mi olacak?

Güngör, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da OHAL ilan edildiğini, 23 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 667 sayılı KHK ile gözaltı süresi 30 güne çıkarıldığını, 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 684 sayılı OHAL KHK’sı ile gözaltı süresi 30 günden 7 + 7 olmak üzere 14 güne indirildiğini, ancak eklenen geçici madde ile bu tarihten önce gözaltına alınmış kişiler düzenlemenin dışında tutulduğunu, OHAL kaldırılırsa, hukukçulara göre; CMK’nın 91. maddesine göre bireysel suçlarda gözaltı süresi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilme süresi olan 12 saat hariç en çok 24 saat uygulanacağını, toplu suçlarda; (üç veya daha fazla kişi tarafından işlendiği iddia edilen suçlarda), ‘delillerin toplanmasındaki güçlük ve şüpheli sayısının çokluğu’ nedeniyle; Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek kaydıyla, üç gün süreyle uzatılmasına dair karar verebileceğini belirtti.