OHAL kalkacak mı? AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Bahçeli'nin OHAL'in uzamasından yana olmasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldırılmasından tarafa olduğunu söyledi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 15:34

AK Parti'den OHAL'le ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzamayacağını, bugünkü görüşmede bu konunun da gündeme gelebileceğini söyledi.

Elitaş, OHAL'in kalkmasının TBMM'nin doğrudan iradesi olmadığını, hükümet teklif etmez veya teklif TBMM'de reddedilirse OHAL'in 18 Temmuz'da kalkacağını, Bahçeli'nin bir süre daha devam etmesi gerektiğini söylediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşünün OHAL'in kalkasından yana olduğunu belirtti.

"Meclis'te bundan sonra biz ne dersek o olacak, Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtardık" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın görevden alınmasını da değerlendiren Elitaş, amaç dışı bir şey söylediğini, Devlet Bahçeli'nin de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı verdiğini düşündüğünü söyledi.

Dün MHP kanadından "OHAL'ın uzatılması gerekir" açıklaması gelmişti. Elitaş'ın verdiği bilgiye göre bugün saat 16:00'da başlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesinde bu konu da gündeme gelecek.