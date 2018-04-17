OHAL, 7. kez uzayacak mı?

OHAL'in tekrar uzatılmasıyla ilgili tezkere TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

Güncellenme 17 Nisan 2018 20:50

MGK'da OHAL'in uzaltılması ile ilgili tavsiye kararı almasının ardından Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. OHAL'in uzatılmasıyla ilgili tezkere TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

3 ay daha uzayabilir

Yürürlükte olan OHAL'in 19 Nisan 2018'de saat 01.00'den itibaren 3 ay daha uzatılması için Başbakanlık tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yarın oylanacak

Bakanlar Kurulu tarafından TBMM'ye gönderilen OHAL tezkeresinin yarın oylanması söz konusu. Tezkerenin kabulü için 276 oy gerekiyor.

7. kez uzatılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. Yürürlükte olan OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona erecek. Eğer kabul edilirse böylece OHAL 7. kez uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.