Oğuzhan Uğur'dan örnek hareket

Youtube'dan başarılı yayınlara imza atan Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin 223 bin TL'lik gelirini Şehit ailelerine bağışladı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 10:32

YouTube üzerindne yayınladığı videolarla izlenme rekorları kıran Babala TV örnek bir harekete imza attı. Oğuzhan Uğur ve ekibinin çok sayıda farklı programa imza attığı kanal, seçim öncesinde siyasileri ağırlaması ile dikkati çekmişti. Uğur, kanalın reklam geliri olan 223 bin TL'yi şehit aileleri ve gazilere bağışladığını duyurdu.

YouTube’dan yayın yapan ve 1 milyon 400 bine yakın takipçisi bulunana Babala TV, geçtiğimiz sene Nisan ayından Temmuz ayına kadar olan 223 bin TL'lik reklam gelirini bağışladı. Kanalın sunuculuğunu yapan şarkıcı Oğuzhan Uğur, Instagram hesabından mutlu haberi şu sözlerle duyurdu: "Göstere göstere! Helal olsun çete! 5 bin TL ile başlamıştık, şimdi 223 bin TL oldu ve artmaya devam ediyor. Her kuruşu Şehit aileleri ve Gazilerimize bağışlandı. Siz yaptınız. Çetenin böylesi. Kimileri birine iftira atarak, dedikodu yaparak ya da saldırarak yapar ama bizce prim dediğin böyle yapılır."