Oğuz Haksever o sözler için özür diledi!

Oğuz Haksever, canlı yayında yaptığı gaf için "Öyle demek istemedim" sözleri ile özür diledi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 15:39

NTV’nin usta spikeri Oğuz Haksever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yassıada açıklamalarını "Canına okumuşsun" sözleri canlı yayına yansımıştı. Haksever, bu gafın hemen ardından açıklama yaparak, "Öyle demek istemedim" dedi.

Haksever’in açıklaması şu şekilde:

"27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı 'Yassıada değil, yaslı ada' cümlesini sarf ettiği sırada, 'Ne yaslı ada be, canına okumuşsun' şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi. Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

“Okumuşsun değil, okumuşsunuz dedim”

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken '...okumuşsunuz' dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, 'okumuşsun' diye yayına çıkmıştır.

“Tepkim, projeyi hazırlayanlara yönelikti”

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum. Saygılarımla"