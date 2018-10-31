Öğretmenlikte yüksek lisans dönemi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğunun geleceğini duyurdu.

Güncellenme 31 Ekim 2018 12:27

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere verilen hizmetiçi eğitimlerin 4 yıl içinde tamamen değişeceğini ve öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geleceğini açıkladı.

“Birkaç günlün eğitimler yeterli değil”

Bakan Selçuk, öğretmen eğitiminde değişiklik yapacaklarını, birkaç günlük eğitimlerin yeterli olmadığını, öğretmenin asgari iki dönem tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim almasını beklediklerini, sadece tezsiz yüksek lisans değil, sertifikalarla, içerik katkılarıyla, okulların gelişim planları ve modellerinin desteklenmesiyle eğitim fakültelerinde öğretmenlerin yüz yüze, çevrimiçi ya da çevrimdışı eğitim almasını istediklerini, yıl boyunca, yazın yoğunlaştırılmış çalışmalarla, üniversitelerin öğrenci yurtlarında misafir ederek, 1-2 haftalık çalışmalarla bir karma model eğitim planının olduğunu, böylece ileride gelebilecek müfredat değişikliğinin yaklaşım farklılıklarının her ne olacaksa öğretmen tarafından eğitim sürecinde görülmesini, yaşanmasını ve sınanmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yüksek lisans şartı mı geliyor?

Yüksek lisans yapmak öğretmenin kariyerinde bir kademeye yol açacağını ve ücret artışı olacağını belirten Bakan Selçuk, “Meslek kanununun çıkmasıyla yatay ve dikeyde kariyer ilerlemesi için bazı pekiştirici maddi ya da kadro destekli statü sembolleri anlamında iyileştirmeler planlanıyor. Kanun topluma açılıp, tartışılmalı. Sosyal kabul sağlanınca TBMM'nin kararını bekleyeceğiz. Birkaç aylık bir süreçten bahsediyoruz” dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik bitiyor mu?

Bakan Selçuk, “60 bine yakın sözleşmeli öğretmen var. Şu haliyle bu uygulama sona ermeyecek. Sözleşmeli öğretmenlik yokken belli bölgelerde öğretmen bulmakta zorlandık. Kadrolu öğretmenler gelip, sonra tayin istiyordu, orası boşalıyordu. Çocuklarımız öğretmensiz kalıyordu. Önceliğimiz çocukların eğitim hakkı. "Çocuklarımızın eğitim hakkını, öğretmenimi de mağdur etmeden nasıl iyileştirebiliriz" diye bakıyoruz. O nedenle 6 seneyi 4'e indiriyoruz. Tümüyle kalkması gibi bir seçenek yok” ifadelerini kullandı.