Öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi bugün son buldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını bugün duyurdu.

Güncellenme 08 Şubat 2019 11:28

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki ihtiyacı karşılama amacıyla, 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' kapsamında ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için atama sonuçları bugün açıklandı.

Bakanlığın sitesinden duyuruldu

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın https://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyuruldu.

20 bin öğretmenin branşlara göre ataması yapıldı

Ataması yapılan 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama, 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde oldu.

Hangi branşa ne kadar öğretmen atandı?

Din kültürü ve ahlak bilgisi için 1.910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği 1.401, rehberlik 1.056, okul öncesi 1.601, özel eğitim 1.002, Türkçe 1.093, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

Başvurular 1 Şubat’ta sona ermişti

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih başvurusu, 1 Şubat'ta sona ermişti. Yarın ise 20 bin öğretmen hayaline kavuşacak. Sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin en çok merak ettiği soru ise kadrolu olup, olmayacakları.

4 yılın sonunda kadrolu olacaklar

Mevcut düzenlemeye göre sözleşmeli öğretmenler, 4 yıl sonra kadrolu öğretmen olacaklar. Kadrolu öğretmen olduktan sonra 2 yıl daha çalışırlarsa, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Süre değişebilir

Yani 4+2 yıl kalmak zorundalar. Yalnız, bu sürenin 3+1 şeklinde değiştirileceği Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı.

Halen düzenleme yapılmış değil. Yapılırsa 3 yıl sonra kadrolu öğretmen olacaklar ve üstüne 1 yıl çalışıp yer değiştirebilecekler.