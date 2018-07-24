Öğretmenler dört gözle bekliyordu! Atama yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili anlamlı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 11:16

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un da katıldığı öğretmen ataması bugün saat 10.00'da başladı. Bakanlık tarafından 20 bin öğretmenin ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Atama sonuçları 13.00 itibarıyla MEB'in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresine girilecek.

Öğretmenlere anlamlı tavsiye

Bakan Selçuk, öğretmenliğin bilgelik gösteren bir meslek olduğunu, öğrenci ile paylaşılmadığı takdirde kuru bilgi olacağını, aslolan bilginin görgüye dönüşmesi olduğunu, öğretmenlerden bir ricası olduğunu, herkesin okullara gideceğini, derslerine başladığını, başlamadan önce bir şeye dikkat etmeleri gerektiğini, bütün çocukların gözüne gözleri değmeden derse başlamaması gerektiğini, onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedilmesi gerektiğini, öğretmenliğin o zaman başladığını, sadece bilgi paylaşımı ile derse başlamayanların hiç bir zaman o öğrencilerin öğretmeni olamayacağını, öğrencileri birbirinden ayırmamaları gerektiğini söyledi.

Fedakarlık vurgusu

21. yüzyılın beklentilerine cevap vermenin çok mühim olduğunu belirten Bakan Selçuk, Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar olduğunu, öğretmenlik mesleğinin fedakarlık mesleği olduğunu, öğretmenin her zaman huzursuz olması gerektiğini, çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart gördüğünü, yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Öğretmenlere övgü

Bakan Selçuk, öğretmenlerin yerinde olmayı çok istediğini, kendisinin güvencesi olarak öğretmenleri gördüğünü, sadece ve sadece Türkiye'deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylediğini, eğer çocuklar için bir şey yapılacaksa işbirliğine girilecekse hep beraber bunun tutup kaldırılması gerektiğini söyledi.

20 bin öğretmen ataması

Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebildiklerini belirten Bakan Selçuk, umudun güzel bir şey olduğunu, bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa her türlü enerji sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı dilediğini belirtti.