Öğretmen adaylarının beklediği müjdeli haber geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağı açıklandı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 16:04

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağı açıklandı. MEB, 2018'in Mart ayında yapacağı öğretmen alımlarının başvuru ve atama duyurusu yayınlandı. Buna göre, başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belli oldu. Peki sözleşme öğretmenliğie başvuru ne zaman yapılabilecek? Sınav ne zaman olacak?

Sözlü sınav yerleri 16 Mart'ta açıklanacak

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 2 Mart'ta alınacak. Sözlü sınav merkezleri aynı gün ilan edilecek ve sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta alınacak. Başvurusunu yapacak adayların sözlü sınav yerleri ise 16 Mart'ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

En fazla 5 tercih yapılabilecek

Sözlü sınav için başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Başvuru şartları

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.