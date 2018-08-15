Öğretmen adaylarını sevindirecek KPSS haberi!

Öğretmenlerin KPSS puanının geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 13:50

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemede, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Değiştirilen madde şu şekilde: "Madde 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yeni düzenleme: "Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS´de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”