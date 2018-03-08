Öğretim üyelerinin ilginç tartışması karakolda bitti!

Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi'nde iki öğretim üyesi arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.

Güncellenme 08 Mart 2018 12:12

Erzurum Yakutiye'deki Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Eczacılık Fakültesi'nde herkesin yararlandığı moleküler biyoloji cihazı spektrofotometrenin kullanımıyla ilgili görüş ayrılığı çıkınca olay karakolda bitti.

Tartışma karakolda bitti

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar'ın yaptığı konuşmaya Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin müdahale edince olay tartışma çıktı. Özakar karakolda biten olayla ilgili Çetin'in kendisini yakasından tuttuğunu ve tartakladığını iddia etti.

Öğrenciler pencereden izledi

İki öğretim üyesinin kavgası olay yerine gelen polisler sayesinde ayrıldı. Olayın yaşandığı sırada derste olan öğrenciler ise olayı pencereden izledi.

Açıklama yapmadılar

Olaydan sonra fakülte binasından ağlayarak çıkan Yrd. Doç. Dr. Özakar, rapor almak için Palandöken Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde de ağlayan Özakar ve yanına gelen eşi açıklama yapmadı.

Çetin, iftira dedi

Prof. Dr. Çetin ise bu iddiaların bir iftira olduğunu ileri sürdü. Hukuki süreç başlatıldığı için konuşmak istemediğini ve mahkeme bitiminde her şeyin ortaya çıkacağını söyledi.

Polis soruşturma başlattı

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Ayrıca tartışma yaşanan alandaki güvenlik kameraları da incelenecek.