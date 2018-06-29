Öğrencileri YKS heyecanı sardı!

Hafta sonu yapılacak YKS'ye 2.3 milyon aday katılacağı belirtildi.

Güncellenme 29 Haziran 2018 16:19

Birçok öğrencinin uzun süredir beklediği sınavın Cumartesi ve Pazar günü yapılacak oturumuna 2.3 milyon aday katılacak. Sınavların ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi yarın sabah, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi de Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaç soru var?

Temel Yeterlilik Sınavında; 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler, 20 de Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Ayrıca sınav 135 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testin'de ise toplamda 160 soru yer alacak. Öğrencilere 180 dakika süre tanınacak. Öğrencilere sınav günü bir aksilik yaşamamaları için bugün sınav yerlerini görmeleri tavsiyesi yapıldı.

Geç kalanlar sınava alınmayacak

YKS’nin sabah başlayacak oturumunda adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak.

Kimlik vurgusu

YKS’nin başlamasından en az bir saat önce hazır sınav binalarında bulunmalarında fayda olduğu ve adayların girecekleri oturuma ait Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesinin yanında olması gerektiği belirtildi.