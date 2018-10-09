Öğrencilere büyük yardım! Tam 18 bin 295 öğrenciye...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 bin 295 öğrenciye 44.077.126,50 TL yardım yapılacağını duyurdu.

Güncellenme 09 Ekim 2018 10:03

Öğrencilere yapılan yardımlarla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 bin 295 öğrenciye 44.077.126,50 TL yardım yapılacağını duyurdu.

18 bin 295 öğrenciye yardım yapıldı

18 bin 295 öğrenciye 44.077.126,50 TL yardım yapılacağı belirtilen açıklamada, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın, durumları Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarından tespit edilenlerin hesaplarına yardımın 9 Ekim itibariyle yatırıldığı belirtildi.

Lise öğrencilerine de yardım yapılacak

İlköğretim öğrencilerine bin 769 lira, lise öğrencilerine 2 bin 653 lira, üniversite öğrencilerine de 3 bin 538 lira yardım yapılacak.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şöyle:

"2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44.077.126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilmiştir. Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır."