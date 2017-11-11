Öğrenciler şikayet etti, tacizci müdür yardımcısı tutuklandı

Edirne'de, 8 kız öğrencinin "Bizi taciz ediyor" diyerek şikayet ettiği 59 yaşındaki müdür yardımcısı tutuklandı.

Güncellenme 11 Kasım 2017 12:30