Öğrenciler için öğle yemeğinin önemi nedir?

Çocukların temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenmenin; büyüme, gelişme ve sağlığın korunmasındaki en önemli faktörü olduğu belirtildi.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 10:28

Çocukların temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenme, büyüme, gelişme ve sağlığın korunmasındaki en önemli faktördür. Bunun için her çocuğun doğumdan itibaren, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerden oluşan besin öğelerinden yaşına uygun bir şekilde, her gün yeterli ve dengeli olarak alması gerekir.

"Öğlen alınan besinler vücut dengesini korur"

Özel Atabek Koleji’nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Neslihan Kaya Taşken, çocukların beslenme alışkanlıkları kazanmasında en etkin çevre, aile, okul ve içinde yaşanılan ortam olduğunu belirtti. Okul çağı, çocukların beslenme alışkanlıklarının geliştiği, ev dışında arkadaşlarıyla yemek yemeye başladıkları, fiziksel, bilişsel ve sosyal büyüme ve gelişmenin hızlandığı, sorumluluklarının arttığı, yetişkin dönemde sağlıklı yaşamın temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir. Bu nedenle okullar beslenme uygulamalarında çocukların gelişimini desteklemeyi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı amaç edinmektedir. Özellikle bu nedenlerden dolayı öğlen yemeklerine daha dikkat edilmektedir. Çünkü öğlen alınan besinler vücut dengesini korur. Fiziksel ve zihinsel performansınızı yükseltir. Öğleden sonra halsizlik ve enerji yoksunluğundan korur.

Öğle yemeğini atlamanın zararları

Öğle yemeğini atlamak, öğleden sonraki saatlerde kan şekerinin ciddi oranda düşmesine sebep olur. Kan şekerinde oluşan bu düşüş, çocukların daha yorgun ve sinirli hissetmelerine neden olur. Öğle yemeğinde alınacak kalori ve tüketilecek sıvı, gün içerisinde kan şekerinin dengeli yükselmesini ve düşmesini sağlayarak çocukların daha enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır.

"Öğle yemeğini atlamak kan şekeri dengesini olumsuz etkiler"

Düzenli beslenmenin, fiziksel ve zihinsel performans üzerindeki olumlu etkisi, bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Günlük alınan kalori ve besin öğelerinin güne dengeli dağılması, gün içerisindeki konsantrasyon ve dikkat süresini etkiler. Öğle yemeğini atlayarak uzun süre aç kalmak, kan şekeri dengesini olumsuz etkileyeceğinden, odaklanma ve dikkat süresini kısaltır. Çocukların derslerdeki dikkati bu açıdan etkilenmektedir. Öğle yemeği, öğleden akşama kadar geçen sürede konsantrasyonun daha uzun sürmesine yardımcı olur.

Tüm bu nedenlerden ötürü çocuklar için öğlen yemeği hem sağlığı açısından hem de okul başarısı açısından büyük bir öneme sahiptir.