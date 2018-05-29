Oğlumun hayatından endişeleniyorum

Özay Bakır’ın Yaşar İpek hakkında suç duyurusu bulunmasının ardından Bakır’ın annesi, “Oğlumun hayatından endişe ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 12:38

Yaşar İpek’le Seren Serengil’in nişanlanmalarının üzerine Seren Serengil’in eski sevgilisi Özay Bakır sosyal medya hesabından Seren Serengil’inde içinde olduğu bir video yayınlamıştı. Bunun üzerine Yaşar İpek, video kaldırması noktasında uyarılarda bulunmuş ancak videoyu kaldırmaması üzerine tehdit mesajları atmıştı. Tehdit mesajlarının ardından Özay Bakır, Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Seren Serengil ve Yaşar İpek evlendi

Seren Serengil ve Yaşar İpek’in sürpriz evliliklerinin ardından Özay Bakır’dan hamle gecikmedi. Savcılığın başlattığı ve sürdürdüğü soruşturma kapsamında Özay Bakır’ın annesinden şok ifadeler geldi "Seren Serengil'in telefonundan arandım. Arayan Yaşar İpek'ti. 'O gay oğluna söyle videoyu silsin. Mekanını basarım' diye tehdit etti. Oğlumun hayatından endişe ediyorum."

Konu ile ilgili gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Özay Bakır cephesinde durumun nasıl bir seyir izleyeceğini önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.