"Oğlum bak git" yeniden ortaya çıktı

Kocaeli'de bir temizlik işçisini kışkırtarak süpürge ile dayak yiyen ve fenomen olan "Oğlum bak git" videosunun çocuğu Yasin Karaaslan yeniden ortaya çıktı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 09:59

İnternete düşmesi ile 2012 yılında tıklanma rekoru kıran, tişörtleri bile basılan ve aynı isimle filmi bile çekilen "Oğlum bak git" videsonun temizlikçiden dayak yiyen çocuğu Yasin Karaaslan şu an 22 yaşında. Kocaeli Gölcük'te kayda alınan videoda elindeki kemerle temizlik işçisini kışkırarak dayak yiyen ardından da gündem olan Karaaslan yeniden ortaya çıktı. Görüntülerde kışkırtmaya daha fazla sabredemeyen temizlik işçisi Selçuk Kahraman, Yasin Karaaslan'ı elindeki süpürge ile dövmüştü.

"Bir daha olsa aynı şeyi yapmam"

Habertürk'e konuşan Karaaslan, videodan sonra kendisini yolda görenlerin fotoğraf çektirmek istediğini, olaydan sonra Selçuk Karaman'la yolda iki defa karşılaştığını, aralarında bir kırgınlık olduğunu, hiç konuşmadıklarını, çocukken yaptığı bir hata olduğunu, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını, şu an aynı olayın başına gelmesi durumunda sorunu konuşarak çözmeye çalışacağını söyledi.

"Kendimi gülüyorum"

Karaaslan, bir fabrikada çalıştığını, iş yerinde yürekli konuyla ilgili şakalar yapıldığını, kendisini görenlerin ‘Oğlum bak git’ dediğini, arada sırada videoyu tekrar izlediğini, kendisine çok güldüğünü aktardı.

Temizlik işçici para cezasına çarptırıldı

Yasin Karaaslan’ı süpürge ile darp eden temizlik işçisi Selçuk Kahraman hakkında kasten adam yaralamaktan 1.5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi, Karaman'a 740 lira para cezasına çarptırılıp hükmü açıklamamıştı. Olayda kullanılan süpürgenin ise Gölcük Belediyesi’ne iadesine karar verilmişti.