Oğlu teröre, kendisi trafik kazasına kurban gitti!

Mersin'de bir motosiklet sürücüsü Şehit annesine çarpıp kaçtı.

Güncellenme 21 Mart 2018 14:04

Mersin Anamur'da bir motosiklet sürücüsü Şehit annesine çarpıp kaçtı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Şehit annesi olay yerinde can verdi

Gelen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ'a (69) çarptı. Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpıp kaçtı

Şehit annesi yaşlı kadının ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsü ise oaly yerinden kaçtı. Polis, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.