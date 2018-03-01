Oğlu evlenemedi, taktığı çeyreği geri istedi

Kayseri'de bir kadın 7 yıl önce komşusuna taktığı çeyreği oğlu evlenemeyince geri istedi.

Güncellenme 01 Mart 2018 11:21

Garip olay Kayseri'de yaşandı. 7 yıl önce kızı evlenen Meryem Ç. isimli kadın, komşusu M.K.’nın düğünde taktığı çeyreği bir not göndererek geri istemesi sonrası şok yaşadı.

M.K. yazdığı notta, oğlunun 38 yaşına gelmesine rağmen evlenemediğini ve artık umudunu kaybettiği için böyle bir yola başvurduğunu kaydetti.

Kızı evleneli 7 yıl oldu

Aslen Trabzonlu olan Meryem Ç.'nin kızı 7 yıl önce dünya evine girdi. Düğüne ailenin çok yakın komşusu olan M.K.'da katıldı. Düğüne gelen komşu geline bir çeyrek taktı. Düğünden 7 yıl sonra ise evlenen Ayşe Ç.’nin annesi Meryem Ç.’ye komşusu M.K. tarafından tanıdıkları aracılığıyla bir not gönderildi.65 yaşındaki kadın gelen notu okuyunca şoke oldu. Notta düğünde takılan çeyreğin geri verilmesi isteniyordu.

38 yaşındaki oğlu hala evlenemedi

Bu isteğe ise oğlunun 38 yaşında olmasına rağmen hala evlenememesini gerekçe gösterdi. Çeyreği geri isteyen M.K.'nın notunda şu ifadelere yer verildi: “Meryem Hanım bu mektubu size oğlumun düğün davetiyesi olarak göndermek isterdim. Olmadı. Oğlum 38 yaşına gelmesine rağmen evlenmek istemiyor. Kısmet olmayınca olmuyormuş. Ne yaptıysam olmadı. Meryem Hanım derim ki, sizin kızın düğününde takmış olduğumuz çeyrek altını iade ederseniz memnun olurum. Size ve ailenize sağlıklar dilerim.”

Not herkesi şoke etti

Gelen not karşısında adeta şok yaşayan Meryem Ç. ve ailesi, olayı ilk başta şaka zannettiler. Olayın ciddiyetini anlamak için M.K.'yı arayan Meryem Ç., nottaki ifadelerin gerçek olduğunu duyunca bir kez daha sarsıldı. Bu olay üzerine, evlenen Ayşe Ç.'nin abisi Murat Ç., kuyumcuya gidip bir çeyrek aldı ve komşusuna iade etti.

Çeyrek hemen iade edildi

Yaşadıkları olay sonrası şaşkınlık içinde kalan Murat Ç., o ailenin paraya ihtiyacı olmadığını, kardeşinin düğününde o altını hediye etmediğini, emanet verdiklerini, çocukları evlenmeyince de o emaneti geri almak istediklerini, bunu görünce hemen çeyrek altınlarını iade ettiğini kaydetti.