Ödem atmak için bunları yapın!

Genel anlamda herkesin belli aralıklarla yaşadığı sorunlardan birisi de ödemdir.

Güncellenme 26 Eylül 2018 10:59

Sabah güne başlandığında ciltte meydana gelen gerginlik, ayakkabının içine girememe gibi sorunlar ödemin belirtisidir. Ödem yaşamda bazı değişikliklerle azaltılabilir peki ödemi azaltmak veya önüne geçmek için neler yapmak gerekir?

Tuzu azaltın

Tüketilmesi gereken miktarın üzerinde tuz tüketmek ödeme neden oluyor. Aynı zamanda fazla tuz, yüksek tansiyon, böbrek ve beyinle ilgili ciddi sorunlara da neden olabiliyor. Tuzu hayatınızda azaltın. Bunu sadece yemeklerde değil aynı zamanda soslarda, cipslerde ve hazır gıdalarda tüketilen tuzlarda bir hayli fazladır.

Hareketi artırın

Uzun süre hareket etmemekte ödeme neden olur. Düzenli olarak spor yaparak ödemin önüne geçip azaltabilirsiniz.

Karbonhidratı azaltın

Fazla alınan karbonhidratın sindirilebilmesi için vücut gereğinden fazla su tutar.

Gıdalara dikkat

Günlük tüketeceğiniz bazı besinlerin ödem attırıcı bir etkiye sahip olduğunu biliyor muydunuz. Bunlar kiraz, ananas, kayısı, maydanoz ve salatalıktır.

İçeceklere dikkat

Vücutta fazla suyun atılması için yapılması gereken bir başka etken ise yine su tüketmektir. Günlük ortalama olarak 2,5 litre olarak su tüketmek gerekir.

Yoğurt ve kefir tüketmek

Vücuttan ödemi atan besinler arasında yoğurt ve kefir bulunuyor. Kalsiyum bakımından zengin olan besinleri tüketmek vücutta mineral dengesini sağlayıp ödemi engeller.