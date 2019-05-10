Odatv, İmamoğlu'na destek vermeyen ünlüleri hedef gösterdi!

Odatv, İmamoğlu'nun çağrısına destek vermeyen ünlüleri hedef gösterdi.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 12:18

Millet İttifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, YSK’nın kararı sonrası, "Artık sanatçısı da, iş insanı da, işçisi de, öğretmeni de, memuru da konuşacak, herkes konuşacak” sözlerine destekler çığ gibi büyüdü.

Kimler destek verdi?

Çok sayıda ünlü isim YSK’nın kararına tepki gösterdi ve İmamoğlu’na sosyal medyadan destek verdi. Karara tepki gösteren ünlüler arasında, Tarkan, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Davran, Yalın, Mehmet Günsür, Hakan Taşıyan, Levent Üzümcü, Berna Laçin, Orhan Aydın, Aylin Aslım, Sıla Gençoğlu, Fazıl Say gibi onlarca isim yer aldı.

Kimler destek vermedi?

Odatv’de yer alan haberde, ünlü isimler İmamoğlu’na destek verirken kamuoyunun dikkati “Her şey çok güzel olacak” diye yazamayanlara çevrildi. Öyle ki iktidara yakın isimler dahi “Her şey çok güzel olacak” derken bunu diyemeyenler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Acun, Mazhar Alanson, Seda Sayan, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca, Beyaz ve Mustafa Sandal gibi isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı.