Öcalan posterleri SİHA'larla yok edildi

Terör örgütü PKK'nın yaptığı elebaşı Öcalan'a ait sözde anıt SİHA'lar ile yerle bir edildi.

Güncellenme 06 Şubat 2018 14:28

Terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Afrin'de inşaa edilen elebaşı Abdullah Öcalan'ın betondan yapılmış sözde anıtı SİHA'lar ile bombalanarak imha edildi.

SİHA'lar hedefi yok etti

TSK, daha önce de terör örgütünün Darmık Dağı'nda bulunan "Öcalan Anıtı" yok etmişti. 53 metrelik bir alana inşaa edilen anıt yine SİHA'lar tarafından imha edilmişti.

Darmık Dağı devam eden operasyonlarla temizlenmeyue devam ediyor. ÖSO mensupları da vurulan Öcalan anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Örgütün propaganda amaçlı inşaa ettiği anıt, daha önce yok edilmiş ve bu görüntüler paylaşılmıştı.