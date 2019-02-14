"Öcalan eylemi" hazırlığındaki teröristlere şafak baskını
Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Öcalan’ın yakalanma yıldönümü için eylem hazırlığı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptığı tespit edilen örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
38 adrese eş zamanlı operasyon
Ekipler, önceden tespit edilen 38 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenledi.
24 şüpheli gözaltına alındı
Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Örgütsel içerikle ele geçirildi
Adreslerdeki aramada, birer pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca, terör örgütünün renklerini simgeleyen bez parçası ile örgütsel içerikler bulunan not defteri ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.