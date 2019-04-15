Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

Ocak 2019’da işsizlik oranı yüzde 14.7 olarak gerçekleşti. İşte detaylar…

Güncellenme 15 Nisan 2019 10:35

2019 yılı Ocak ayında 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. Buna göre işsizlik oranı 3.9 puanlık artış ile yüzde 14.7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4.1 puanlık artışla yüzde 16.8 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.8 puanlık artış ile yüzde 26.7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3.9 puanlık artış ile yüzde 15.0 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 44.5

2019 yılı Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1.9 puan azalarak yüzde 44.5 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 345 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 526 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.0'si tarım, yüzde 19.9'u sanayi, yüzde 5.4'ü inşaat, yüzde 57.7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.7 puan, inşaat sektörünün payı 1.6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2.3 puan arttı. Sanayi sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52.2

2019 yılı Ocak ayında işgücü bir önceki yılın aynı dönemine göre 387 bin kişi artarak 31 milyon 825 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 52.2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 71.1, kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 33.6 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33.1

Ocak 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 33.1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 22.5 oldu.