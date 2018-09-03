Obama'ya iki kez küfür eden Filipinler lideri özür diledi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte iki kez 'o..... çocuğu' diye hitap ettiği Obama'dan af diledi.

Güncellenme 03 Eylül 2018 15:24

Hakkında çok sayıda yargısız infaz suçlaması olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’in ABD Başkanı Donald Trump’la iyi anlaştığı, bu süreçte iki ülkenin ilişkilerinin eskiye oranla daha da düzeldiği, eski muhatabı Barack Obama’ya karşı da yumuşadığı belirtildi.

İki kez küfretmişti

İki kez 'o..... çocuğu' diye söz ettiği eski ABD Başkanı Barack Obama'dan bu kez af dileyen Filipinler Başkanı, o ifadeleri kullandığı için üzgün olduğunu, kendisinin Obama’yı affettiğini, Obama’nın da kendisini affetmesi gerektiğini söyledi.

Trump’la iyi anlaşıyor

Kudüs’teki bir toplantıda Filipinlilerle bir araya gelen Duterte, Trump'tan 'kendisiyle aynı dilden konuşan iyi dost' diye söz etti.

Obama’dan af diledi

Duterte, ''Obama sen de artık bir sivil olduğuna göre belirtmem uygun olur, o sözleri söylediğim için üzgünüm” dedi.

“o….. çocuğu” demişti

2016’da Obama’ya iki kez “o….. çocuğu” dediği Obama'dan ''Üstüme alınmıyorum'' karşılığını almış olan Filipinler lideri, bu kez şu ifadeleri kullandı:

“Ben seni affettim”

''Kalbinde affetmek varsa, affet. Ben seni affettim, tıpkı bekarlık dönemimdeki kız arkadaşlarımı afettiğim gibi…''

Papa Francis, ABD'nin Manila Büyükelçisi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, BM insan hakları heyeti, Duterte'nin 'o….. çocuğu' benzetmesine mazhar olanlardan sadece birkaçı.

BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard'ı tokatlamakla tehdit etmiş olan Filipinler lideri, BM heyetini de insan yiyen timsahlara atmaktan söz etmişti.