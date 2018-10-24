Obama ve Clinton'a bombalı paketi kim gönderdi?

New York Times, Obama ve Clinton'ın çalışma ofislerine bombalı paket gönderildiğini duyurdu.

Güncellenme 24 Ekim 2018 17:17

ABD’nin saygın basın kuruluşlarından olan New York Times, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un ofislerine bomba gönderildiğini duyurdu.

Haberde, Obama ile Clinton’ın ofislerine bombalı paket gönderildiği, bombalı paketlerin gelen kargoları inceleyen gizli servis elemanları tarafından fark edildiği, paketlerin Obama ve Clinton’a ulaşmadan imha edildiği belirtildi.

Öte yandan yetkililer, bombalı paketlerin 2 gün önce ünlü iş adamı Soros'un evine gönderilenlerle aynı olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bu iki olayı da ciddi şekilde ele aldığını belirtti.