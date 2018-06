O yorum Eda Gök’ü çok kızdırdı!

Eda Gök, eşi Emrah Albayrak’ın en yakın arkadaşı Burcu Sinem Ünsal ile aldatması üzerine kızının yıl sonu gösterinde eski eşi ile yan yana geldi.

En yakın arkadaşı ile eşi Emrah Albayrak'ın kendisini aldatması üzerine kızının yıl sonu gösteri için eski eşi ile yan yana gelip fotoğraf paylaşınca takipçilerin verdiği tepkiler Eda Gök’ü bir hayli kızdırdı.

Eda Gök kızının yıl sonu gösterisi için eski eşi ile birlikte araya geldi ve sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulununca bir takipçisi tepki olarak "Adamı rezil et tüm Türkiye'ye sonra bizi salak yerine koy snapler at falan biraz yüz olsun!" yorum yazınca Eda Gök’ün cevabı gecikmedi ve "Bana bakın hanımefendi benim kızımın hiçbir şeyden haberi yok ve kızımın çok özel bir günü. Tabi ki kızının yanında olacak pedogaglarla da konuşuldu. Şu an çok ufak ve ona hiçbir şey yansıtmayacağız. Sadece kızım için yanyana olmak zorundaydık. Lütfen biraz anlayış." İfadesine yer verdi.

Esra Erol’un programında ilan etti

Eda Gök eşinin kendisini aldattığını Esra Erol’un programında hazırladığı bir video aracılığı ile duyurdu. Burcu Sinem Ünsal ile aldattığını ve Ünsal’ın evli ve iki çok annesi olduğunu çok yakın arkadaşı olduğunu güvendiğini belirtip eşi ile zina davası açıp tek celsede evliliğini bitirdi.

Esra Erol tüm bu yaşananların üzerine sosyal medya hesabında kendisi, Eda Gök ve eşi Ali Özbir’in bir arada olduğu bir kareyi paylaştı ve "Sen bizim kardeşimiz canımızsın... Ağabeyin Ablan olduk yeri geldi. Anca beraber kanca beraber... Her yolu beraber aştık, bunu da atlatırız Allah'ın izniyle... " sözlerine yer verdi.