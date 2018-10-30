O yorum Demet’i kızdırdı!

Eylül ayında Okan Kurt, Demet Akalın çifti evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası Demet Akalın’ı sosyal medya üzerinde gelen dövme sorusu kızdırdı.

Güncellenme 30 Ekim 2018 16:32

6,5 yıllık evliliklerini yaşadıklarını maddi sorun ve haciz skandalı sonrası geçtiğimiz eylül ayında Demet Akalın ve Okan Kurt çifti sonlandırdı. Boşanma sonrası birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkardı. Demet Akalın yaptığı açıklamada 'Okan ile asla görüşmüyorum' dedi.

Çift evlilik süreçleri içerisinde birbirlerini hatırlatan pek çok dövme yaptılar. Akalın, bileğine kurt dövmesi yaptırıp aynı zamanda Okan yazdırdı. Okan Kurt ise yine aynı şekilde bileğine Demet yazdırıp, sırtına Demet Akalın’a ait bir portre çizdirdi.

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’a sosyal medya üzerinden bir takipçisi "Okan ve Kurt dövmeleri ne oldu, meraktayız?' sorusunu sordu. Üzerinden çok zaman geçmeden Demet Akalın’ın cevabı gecikmedi ve “Duruyor ne olacaktı ki, anlamadım!” dedi.