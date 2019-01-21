O yazardan flaş iddialar! Erdoğan'a yeni bir saldırı hazırlığı mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD merkezli bir saldırıya hazırlanıldığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Ocak 2019 13:06

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Suriye’de zamanın daraldığını, ordunun artık girmesi gerektiğini ifade eden bir yazı kale aldı.

Karanlık bir kampanya başlatıldı

Yazısında Suriye’de yaşanan gelişmelere değinen Zentürk, Türkiye'nin, Rusya'nın ve ABD'nin operasyonlarla ilgili tavırlarına değinerek, ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde karanlık bir portre olarak tarif edilen yeni bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Erdoğan’a yeni bir saldırı mı geliyor?

“Sayın Erdoğan… Yeni saldırı geliyor…'' ifadelerini kullanan Zentürk, ABD’deki neo-con/Siyonist lobinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı DEAŞ’a karşı mücadelede güvenilmez ve radikal örgütlere silah temin eden karanlık portre olarak tarif eden yeni bir kampanya başlatıldığı konusunda uyarıda bulundu.

Küresel zeminde liderliği sorgulanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık meşruiyetinin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ki gibi küresel anlamda sorgulandığını dile getiren Zentürk, ''Bu saldırının iç politikaya yansıyan yüzünde aranan ‘dünyaca saygın ılımlı muhafazakar politikacı’ karakteri hangi vesayetin cebinden çıkar, ona hangi sürpriz isimler destek olur, yolunu açar, 1 Nisan sabahından itibaren göreceğiz'' ifadelerini kullandı.