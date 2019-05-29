O yazardan Bülent Arınç hakkında ilginç iddialar!

Cem Küçük, "Türk siyasetinde Bülent Arınç olayı" bağlığı ile kaleme aldığı yazısında ilginç detaylar paylaştı.

Güncellenme 29 Mayıs 2019 10:15

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na atanan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkında bilinmeyen bir detayı paylaştı.

Arınç’ın YİK’e atanması tartışma konusu olurken Cem Küçük, "Türk siyasetinde Bülent Arınç olayı" başlıklı yazısında ilginç detaylar paylaştı.

“Duruş ve bir omurga sahibi”

Bülent Arınç'ın siyasi çizgisini hiç bozmadığını belirten Küçük, "sevelim sevmeyelim her ortamda bir duruş ve bir omurga sahibi. Bizler ise durumdan vazife çıkararak konjonktürel hareket ettik ve bu da adam gibi bir duruş olarak algılanmadı" ifadelerine yer verdi.

“Bakanların yanında yeni hükümet sistemini eleştirdi"

AK Parti'nin eski ve yeni tüm milletvekillerinin Bülent Arınç olayından ders çıkarmaları gerektiğini yazan Küçük, yazısına şöyle devam etti:

"Arınç bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olmuştur. Dikkat edin Arınç bu makama ulaşmak için Başkan Erdoğan'a hiçbir yalakalık yapmamıştır. Hâlâ da sorsanız şu anki hükûmetin yanlış yaptığına inandığı yüzlerce şey söylüyor. AK Partili bakanların ve milletvekillerinin yanında ‘Arkadaşlar bu partili cumhurbaşkanlığı doğru model olmadı. Acaba hem ülkemiz hem de Başkanımız Erdoğan'ın geleceği için parlamenter sisteme dönmemiz daha mı hayırlı olur, diye düşünüyorum. Bunu tartışmalıyız’ diye konuşmaktan çekinmiyor. Kapalı kapılar arkasında başka önünde başka konuşmuyor. Kendi inandığı demokrat duruş açısından eleştirilerini söylüyor ama öte yandan Recep Tayyip Erdoğan'ı da satmıyor. O manada sadakatini gösteriyor. Erdoğan dışı başka oluşumlarla fingirdemiyor. Fakat Tayyip Erdoğan'a zarar verdiğini düşündüğü kim varsa da onlara yalakalık yapmıyor."