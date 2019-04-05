O yazardan AK Parti'ye kritik uyarılar! Bu olursa...

Yeni Akit yazarı Dilipak, 31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'ye önemli uyarıda bulundu.

Güncellenme 05 Nisan 2019 10:07

31 Mart yerel seçimleri yapıldı ancak birçok ilde sonuçlar belirsizliğini koruyor. Seçimler üzerinden tartışmalar sürerken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye önemli bir uyarı geldi.

“İş adamları yavaş yavaş ortalıktan kaybolacaktır”

Abdurrahman Dilipak, seçim sonuçlarına ilişkin olarak "İktidara yakın merkezden ve yerel yönetimlerden iş alan, kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyen bir takım 'tuzu kuru' iş adamları yavaş yavaş ortalıktan kaybolmaya başlayacaklardır" dedi.

“Birinci parti yine AK Parti”

Dilipak, "Seçimin ardından" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçimin sonuçları büyük ölçüde belli oldu. Belli olmayan birkaç il ya da ilçede bugünlerde belli olacak. Sonuçta 1. parti yine AK Parti. CHP daha az zarar edince bayram yapıyor. HDP çözülmüş. İyi Parti buharlaşmış. Durum bu" ifadesini kullandı.

“Bu iş sadece Binali ve Özhaseki konusu değil''

Bu seçimde bir takım şaibeli isimlerin seçildiğini ve seçilen il ve ilçelerin riskli başkanlarının yakın takibe alınması gerektiğine dikkat çeken Dilipak, ''AK Parti kendi için bir sonraki seçimin (Beka sorunu değil) ‘Hayat-Memat sorunu' haline gelmesini istemiyorsa, bu adamların elini tutması gerek. AK Partililer de gözlerini bu adamların üzerinden eksik etmemesi gerek. Yoksa yerler ve bu işin faturası partinin önüne konur. Bu iş sadece Binali ve Özhaseki konusu değil'' dedi.

“Yeni siyasi oluşumlar gündeme gelecek”

Dilipak, seçim sonrası yeni siyasi oluşumların yeniden gündeme geleceğini İyi Parti'nin dağılabileceğini ve bunların MHP'ye dönecek olması durumunda AK Parti ile MHP arasındaki örtülü koalisyonun şartları da değişeceği uyarısında bulundu.

“AK Parti'den de gidenler olacaktır”

Dilipak; ''Eğer kriz derinleşecek olursa AK Partiden de gidenler olacaktır. AK Parti ve CHP tabanından milletvekillerinin katılımını hedefleyen yeni siyasi oluşumlar yeniden gündeme gelecektir. Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz. Kaos planlayıcıları boş durmayacaklar'' ifadelerini kullandı.

“Tuzu kuru işadamları yavaş yavaş kaybolacak”

Şimdi iktidara yakın duran ve iş alan tuzu kuru bazı işadamlarının yavaş yavaş ortalıktan kaybolmaya başlayacaklarını söyleyen Dilipak ''Bu işler hep böyledir: Ayaktaysan elini öperler ya da alkışlarlar. Oturdun mu, ya da sarsıldın mı saldırıya uğrarsın, düştün mü vururlar. Tabi bunlar kara gün dostu değilse. Kara gün dostları acı söylüyor diye uzaklaştırılmış, dışlanmışsa, o zaman yapacak fazla bir şey yok'' dedi.