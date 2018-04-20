O üniversiteler de ikiye bölünecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnönü Üniversitesi'nin ikiye bölüneceğini açıklamasından sonra hükümet, TBMM'ye 15 yeni üniversitenin kurulması için yasa tasarısı sundu.

Güncellenme 20 Nisan 2018 10:59

15 yeni üniversite kurulmasına dair yasa teklifi hükümet tarafından TBMM'ye sunuldu. Bu kapsamda, İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri dahil toplam 10 üniversitenin de bölünmesine karar verildi.

TBMM'ye sunulan tasarı kapsamında; Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna ve İzmir Tınaztepe isimlerinde 5 yeni üniversitenin kurulacağı belirtildi.

Bu çerçevede, Gazi, İstanbul, Selçuk, İnönü, Dumlupınar, Sakarya, Erciyes, Mersin, Karadeniz Tekni ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de bölünecek.

Bahsi geçen üniversitelerden ayrılacak fakültelere eklenecek yeni fakültelerle 10 yeni üniversite daha kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İnönü Üniversitesi'nin öğrencilerinin ikiye bölünerek Turgut Özal Üniversite'sinin kurulacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adını anmak istemiyorum" demiş ve bunun yerine 'mevcut üniversite' ifadelerini kullanmıştı.