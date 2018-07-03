O ülkeler seçim günü Erdoğan'a suikast planlamış!

Sabah yazarı, 24 Haziran seçimlerinde 12 ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı yaptığını yazdı.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 15:26

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, 24 Haziran seçimleri günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15.07'de suikast planlandığını iddia etti. Suikast planını 12 ülkenin yaptığını iddia eden Ramoğlu, patlayıcı yüklü bir minibüsle bunun gerçekleştirilmek istendiğini söyledi.

Ramoğlu, "Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler. Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti" dedi.

Bu girişimin korumaların dikkati sayesinde önlendiğini belirten Ramoğlu, "Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti" ifadelerini kullandı.

Ramoğlu'nun "20 ton patlayıcı dolu o panelvan" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"24 Haziran Pazar günü saat 15.07'de… Saatteki tarihe dikkat!

15.07- 15 Temmuz'u hatırlatıyor.

O melun kanlı geceyi.

Aynı saatte Reis'e suikast planladılar.

Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanmadan önce patlatacaklardı bombayı.

Suikasti 12 ülke birlikte hazırlamış.

Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler.

Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti.

Minibüsün lastiklerinin yere yakın oluşu da dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş yolundaki araç infilak ettirilemeden etkisiz hale getirildi.

O minibüs tespit edilemeseydi, Cumhurbaşkanımızla birlikte binlerce masum insan şimdi hayatını kaybetmiş olacaktı.

Orada bulunanlar ile Reis sessiz sedasız atlattı faciayı.

Çok şükür!

Yine Allah bizi korudu!

'Reis kaybetti' diyenler suikastten haberli miydi?

İşi şansa bırakmayanlar çatıya da keskin nişancı yerleştirmişti.

Harekete geçen güvenlik güçleri çatıda bir adet parçalanmış sökülüp takılabilen keskin nişancı tüfeği ile (Sniper) bir nişancıyı yakaladı.

Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti.

Suikast girişimi korumaların titizliği sayesinde önlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için her yolu deneyen hainler bu kez de başarılı olamadı.

İşi planlayan ülkelerin temsilcileri içimizdeki bazı hainlere olayı bildirmişti.

Acaba o gece 'Reis kaybetti' diyenler suikastten haberli miydi?

CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan ısrarla seçimi Muharrem İnce'nin kazandığını söyleyip durdu.

Neden?

İnsan bile bile yalan söyler mi?

Yoksa suikasttan onunda mı haberi vardı?

Çok şükür Türkiye bu keskin virajı kazasız belasız atlattı."