O ülkeler de Maduro'yu tanımama kararı aldı
İspanya’dan sonra Fransa, İngiltere ve İsveç Maduro'nun yerine Guaido'yu geçici olarak devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezulea’da geçici olarak Juan Guaido'yu geçici Venezuela devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. İspanya’dan sonra Fransa, İngiltere ve İsveç de aynı kararı aldı.
İngiltere adına kararı Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt açıkladı. Bahsi geçen ülkeler Maduro’ya 7 gün süre tanındığını duyurdu.
Maduro, dün İspanyol kanalına verdiği röportajda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez için 'sahtekar' ifadesini kullanmıştı.