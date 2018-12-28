O ülkeden FETÖ'yü bitirecek adım! Terör örgütü ilan edildi

FETÖ'yü terör örgütü ilan eden Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkede faaliyet gösteren okulların da Maarif Vakfı'na devrine karar verdi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 11:35

Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkelerinde faaliyet gösteren FETÖ’ye ait bir vakfın terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.

Mahkeme, İçişleri’nin adımını bekliyor

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devri konusunda görülen davadan karar çıktı. Buna göre, FETÖ’ye ait olan bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi, bu vakfa ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi kararı verildi. Mahkeme, kararın uygulanabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın uygun adımları atmasını bekliyor.

Okulları Maarif Vakfı devraldı

FETÖ’nün terör örgütü ilan edildiği ve örgüte ait kurumların Maarif Vakfı’na devredildiği belirtilen kararda; İİT’nin de FETÖ’yü terör örgütü olarak gördüğü vurgusu yapıldı. Mahkeme kararında birçok ülkenin Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı'nın üyelerini sınır dışı ya da iade ettiği, okullarının idaresini devraldığı belirtildi.