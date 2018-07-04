O ülkede Instagram yasaklandı!

İran, Facebook, Twitter ve Telegram'dan sonra Instagram'ı da yasaklayacağını açıkladı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 10:50

İran'ın başkenti Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Musaddık, ülkede en fazla kullanılan sosyal medya araçlarından olan Instagram'ı kapatacaklarını söyledi.

Söz konusu yasağın ne zaman getirileceğine dair bilgi vermeyen Musaddık, bu karara gerekçe olarak "ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını" gösterdi.

İran'da Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecralarının kapatılması yasak. Geçen yıl, ülkede başlayan ve genele yayılan protestolar nedeni ile de Telegram yasaklanmıştı. Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram geliyor.

Geçen hafta ülkede doların hızla yükselmesini protesto eden Tahran esnafının eylemlerinden sonra Instagram'ın kapatılması kararının alınması dikkati çekiyor.