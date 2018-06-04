O ülkede halk ayaklandı, başbakan istifa etti

Ürdün'deki ekonomik dar boğazdan sonra ayaklanan halkın tepkisine dayanamayan Başbakan Hani Mulki istifa etti.

Güncellenme 04 Haziran 2018 16:01

Ürdün hükümetinin vergileri artırmasına ve kemer sıkma politikalarına karşı yapıla protestolar altıncı gününe girdi. Tepkilere daha fazla dayanamayan Ürdün Başbakanı Hani Mulki istifa etti. Kral Abdullah'ın Mulki'yi bugün görüşmeye çağırması üzerine bazı hükümet kaynakları bu istifanın beklendiğini açıklamıştı.

Kral Abdullah, Başbakan’la görüştü

AFP'ye açıklamalarda bulunan bir hükümet yetkilisi, Kral Abdullah'ın Başbakan'ı Pazartesi yani bugün öğleden önce toplantıya çağırdığını, bunun istifa getirebileceğini söylemişti.

Yeni hükümet iddiası

Ürdün'ün Al-Hadath Televizyonu ise, Eğitim Bakanı Omar Al-Razzaz'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiğini bildirdi.

IMF’nin tavsiyeleri ateşi körükledi

Ülkenin başkenti Amman'ın yanı sıra bazı kentlerde de Çarşamba gününden bu yana süren protestolar, hükümetin IMF'nin tavsiyeleri üzerine önerdiği gelir vergisi ve fiyat artışları sonrası başladı.

Halk Mulki’ye tepkili

Mulki'nin ofisi önünde toplanan kalabalık, "Mulki bizi iyi dinle, Ürdün halkı diz çökmeyecek" şeklinde slogan attı.

Kimi protestocular "Hükümet istifa edene kadar protestoya devam" yazan pankartlar taşıyor.

Güvenlik güçleri müdahale etti

Güvenlik güçleri toplanan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ürdün'de son bir senede ekmek, yakıt, elektrik gibi temel malların fiyatlarında artış yaşandı. Halkın yüzde 20'si yoksulluk sınırında olduğu belirtildi.

Veliaht Prens’ten uyarı

Bugün erken saatlerde protestocuların bulunduğu alana giden Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, güvenlik güçlerine, "Kendilerini ifade edebilmeliler ve bizim görevimiz onları korumak" mesajını verdi.

Gelir vergisine yüzde 5 zam

Öte yandan, hükümet geçtiğimiz ay gelir vergisinden ez az yüzde 5 oranında şirketler için yüzde 20 ile 40 arasında artış öngören bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Ekonomik reformlar gerekiyor

Ürdün, 2016'da IMF'den 723 milyon dolar tutarında üç yıllık yardım almıştı. Ürdün'ün bu çerçevede bir dizi ekonomik reform getirmesi gerekiyor.

Halkın yüzde 20’si yoksulluk sınırında yaşıyor

Resmi rakamlara göre Ürdün'de işsizlik oranı yüzde 18,5 iken halkın yüzde 20'sinin de yoksulluk sınırında yaşadığı biliniyor.