O ülkede Facebook artık yasak!

Papua Yeni Gine, sahte hesapları ve sahte haberler yasaklamak ve platformun yararlarını masaya yatırmak amacı ile 1 aylığına Facebook’u yasaklıyor.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 14:51

Radikal bir kararlar Güney Pasifik ülkesi olan Papua Yeni Gine kendi sosyal medya platformunu kurmayı planlıyor. Son dönemde yaşadığı olaylara gündemden düşmeyen Facebook, Cambridge Analitica skandalının ardından başı ağrımaya devam ediyor şimdi ise Papua Yeni Gine ile sıkıntılı bir sürece giriyor. Ülkenin başlattığı bu çalışma diğer ülkelere de örnek bir davranış olup yeni sıkıntılara neden olabileceği soruları hakim durumda.

Geçici olarak erişim engeli

Avustralya’nın en yakın komşularından biri olan Papua Yeni Gine, şimdilerde Facebook’a geçici olarak erişimi engellemeye hazırlanıyor. Devlet bu süreçte Facebook’un nasıl kullanıldığını araştırmış olacak ve sahte hesaplarla birlikte sahte haberlerinde azaltmanın yollarına bakmış olacak.

Ülkenin Haberleşme Bakanı olan Sam Basil’in yerel Post-Courier Gazetesi’ne verdiği röportajda “Bu süre sahte hesapların arkasına saklanan, pornografik içerikler paylaşan, sahte haberler yayan kullanıcıları bulmamızı ve yasaklamamızı sağlayacak” sözlerine yer verdi.

Papua Yeni Gine’nin başlattığı bu hareketin sonuçlarının nasıl olacağı merak konusu. Gerçekten sahte hesaplarla mücadele konusundan önemli bir adım mı olacak yoksa verilerin sızdırılmasının ardından diğer ülkelerinde aynı eylemi gerçekleştirmelerine bir ön ayak mı olacak?