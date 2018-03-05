O ülke Türk dizilerini kaldırma kararı aldı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan MBC, bünyesindeki kanallara Türk dizilerinin kaldırılması talimatı verdi.

Güncellenme 05 Mart 2018 10:53

BAE'de yayın yapan İngilizce gazete The National'in iddiasına göre, MBC, bünyesinde bulunan tüm kanallara Türk dizilerini ikinci bir emre kadar yayından kaldırılması talimatı verdi.

Kararın nedeni belli değil

Haberde, ani bir karar olarak yorumlanan bu kararın neden alındığı ise henüz kimse tarafından bilinmiyor. MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek, The National'a verdiği demeçte bu kararı doğrulayarak, kararın nedeni ve kim tarafından alındığına dair bilgi vermekten kaçındı.

Konuyla ilgili açıklama yapıldı

Hayek açıklamasında, "MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı" dedi.

Gerekçe daha kaliteli Arap dizileri üretme

2 Mart Cuma günü bu kararın alındığını belirten Hayek, şu ana kadar toplam altı dizinin bu karar kapsamında yayından kaldırıldığını belirtti. MBC Sözcüsü Hayek, bu kararı "daha kaliteli özel Arap dizileri yaratma" olarak tanımladı.

11 kanalı bünyesinde barındırıyor

MBC Group, Londra'da 1991 yılından bu yana Arapça yayın yapan ilk özel televizyon kanalı olarak biliniyor. 2001'de genel merkezini Dubai'ye taşıyan MCB tam 11 kanalı bünyesinde barındırıyor. Şirketin hissedarlarının kim olduğu ise merak konusu. Gelen bilgilere göre, yönetim kurulunda Suudi Arabistan kraliyet ailesinin üyelerinin de olduğu iddia ediliyor.