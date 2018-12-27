O takım Ozan Tufan'ın peşinde

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istediklerini söyledi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 14:37

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig’de bu sezonu da son üç yılda olduğu gibi 18 puanla kapattıklarını söyledi.

“İlk yarı 25 puan hedefledik”

Çavuşoğlu, bu sezon beklentilerinin biraz fazla olduğunu, ilk yarında 25 puan hedeflediklerini, bakıldığında 5 penaltı kazandıklarını ama 4'ünü atamadıklarını, kaçırdıkları penaltıların kendilerine 4 puana mal olduğunu, bu puanları almaları durumunda hedeflerine daha da yaklaşacaklarını ifade etti.

“Ozan Tufan’a talibiz”

Transfer dönemi kapsamında görüştükleri oyuncuların olduğunu kasteden Çavuşoğlu, netleşmeden herhangi bir şey söylemenin doğru olmadığını, ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmenin doğru olmadığını, burada sadece Ozan Tufan’la ilgilendiklerinin doğru olduğunu söyledi.

“Ali Koç’la görüştük”

Çavuşoğlu, Fenerbahçe’nin başına Ersun Yanal’ın geçtiğini, yeni hocanın kalacak ve gidecekler için karar vereceğini, kendisinin de Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda bizzat Başkan Ali Koç’tan bir talebi olduğunu, bu konuyla ilgili net bir gelişme olmadığını dile getirdi.