O suç örgütüne şafak baskını!

Polis, Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütüne şafak baskını gerçekleştirdi.

Güncellenme 20 Mart 2018 09:38

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

25 adrese eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri 25 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 19 kişiyi gözaltına aldı.

Çok sayıda mühimmat bulundu

Ekipler şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin bazı adreslerdeki çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar devam ediyor

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.