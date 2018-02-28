O sözler Kocaman ve Güneş'i yaktı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamalar, Aykut Kocaman ile Şenol Güneş'e pahalıya mal oldu.

Güncellenme 28 Şubat 2018 12:11

PFDK'ya sevk edilen iki teknik direktör Şenol Güneş ve Aykut Kocaman hakkında karar verildi. İki teknik adam 50'şer bin TL para cezası aldı.

İki teknik adama da 50 bin TL ceza kesildi

TFF, Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Aykut Kocaman'ın yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalardan ötürü 50.000.- TL para cezası cezalandırıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı ise 50.000.- TL para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Şenol Güneş ne demişti?

Şenol Güneş, Caner Erkin'in aldığı cezanın başka futbolculara verilmediğini söyleyerek, "El kol katarak konuşunca 5-6 maç ceza alınıyor ama başkaları ağzıyla kirli şekilde konuşunca ceza almıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aykut Kocaman ne demişti?

Aykut Kocaman ise derbi maçına Cüneyt Çakır'ın atanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "2015-16 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Karşılaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız" demişti.