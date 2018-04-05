O sözler Kılıçdaroğlu'nu yaktı!

Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında mesnetsiz ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açıldı.

Güncellenme 05 Nisan 2018 14:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan'da CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmardan ötürü Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen 15 sayfalık dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 3 Nisan 2018'deki TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden ve saldırı kastıyla ağır hakaretler içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında Erdoğan'ın onur ve saygınlığına yönelik ifadeler sarf ettiği kaydedilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısındaki sözlerine yer verildi.

Haksız ithamlarda bulundu

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının "haksız ve mesnetsiz ithamlar" olduğu belirtilen dilekçede CHP liderinin üslubuna ilişkin olarak da "seviyesiz ve ahlak dışı" ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülmesinin mümkün olmayacağı belirtilen dilekçede, benzer olaylar nedeniyle verilen emsal kararlarda da kişilik haklarının ihlal edildiği sonucuna varıldığı bildirildi.

500 bin TL tazminat davası açıldı

Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu ve hükmedilecek tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiği vurgulanan dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan, 3 Nisan 2018'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.