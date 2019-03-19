O sözler başını yaktı! Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Güncellenme 19 Mart 2019 11:49

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın nedeni ne?

Soruşturmanın, HDP’nin Tunceli İl Başkanlığı tarafından 31 Ocak 2019'da düzenlenen "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmayla ilgili olduğunu belirtildi.

Başsavcılık, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik kararı" vererek soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.