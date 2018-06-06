O sözler Aslı Enver’e mi?

2,5 yıllık birlikteliklerini sessiz sedasız noktalayan Aslı Enver ve Murat Boz, son yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 16:44

Magazin gündeminden düşmeyen aşkları ile kısa bir önce ayrılık kararları ile gündeme gelmişlerdi. Geçtiğimiz nisan ayında birlikteliklerini noktalayan çift bu kararın üzerin evlerini ayırıp birbirlerine ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırmışlardı. Aslı Enver ayrılık kararının üzerine evden kedisi Düşes’i de alıp evi terk etmişti. Murat Boz’un annesi Nedret Boz çifti barıştırmak için çok çaba sarf etti ancak tüm çabalar sonuç vermedi ve ikili bir daha bir araya gelmedi.

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabının hikaye kısmında kedisi Düşes ile bir poz paylaştı ve fotoğrafa ‘Evet oğlum ben senin yastığınım’ notunu ekledi.

Aslı Enver’in fotoğrafı paylaşmasının üzerinden çok zaman geçmeden Murat Boz’da Soner Sarıkabadayı’ya ait olan bir şarkıya eşlik ederek bir video çekti ve bu videoyu kendi sayfasında yayınladı. Şarkının sözleri üzerine herkesin kafasında acaba Aslı Enver’e bir mesaj mı var sorularının gelmesine neden oldu.

Şarkıda yer alan sözler ise şunlar:

Kokusu burada kendisi yok gel de uyu!/

Ben ona ulaşamam, o bana ulaşabiliyorken.../

Buna rağmen bekle dese beklerim, bir ömür boyu...